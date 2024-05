"Macron quando parla di guerra è un pericolo per sé e per gli altri". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini , a Napoli per una visita alla nuova stazione marittima del Molo Beverello a conclusione dei lavori di ristrutturazione. Interpellato sulla visita del presidente francese in Germania e di ... liberoquotidiano

Guerra in Ucraina Macron e Borrell sono d'accordo: «Kiev deve poter colpire in Russia» - Guerra in ucraina macron e Borrell sono d'accordo: «Kiev deve poter colpire in Russia» - Dalla NATO all'UE, il passo è breve. Giusto il tragitto che separa il Consiglio dal quartier generale dell'Alleanza, nella periferia della capitale belga. Il dibattito se permettere o meno a Kiev di c ... bluewin.ch

Zelensky a Bruxelles. Le coalizioni variabili dei volenterosi per Kyiv, oltre veti e cautele - Zelensky a Bruxelles. Le coalizioni variabili dei volenterosi per Kyiv, oltre veti e cautele - I bilaterali, le collette e le minialleanze funzionano di più per l'ucraina rispetto all’Ue a 27. Il presidente ucraino lancia un nuovo appello a tutti gli alleati per togliere i limiti che avvantagg ... ilfoglio

Ucraina, Macron: "Consentire a Kiev di colpire in Russia" - ucraina, macron: "Consentire a Kiev di colpire in Russia" - All'esercito ucraino dovrebbe essere consentito di "neutralizzare" i centri militari russi da dove vengono lanciati i missili contro l'ucraina. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel macron ... adnkronos