Ucraina Macron | Bisogna autorizzare Kiev a colpire in Russia

(Di martedì 28 maggio 2024) Il presidente francese Emmanuelha espresso la sua opinione riguardo alla situazione in, affermando che ritiene che il Paese debba avere il diritto di difendersi contro gli attacchi provenienti dalla, autorizzando eventualmente attacchi contro le postazioni russe da cui vengono lanciati gli attacchi.ha fatto queste dichiarazioni durante una conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Meseberg, a Nord di Berlino.Leggi anche: Morte Angelo Onorato, i risultati dell’ autopsia: “Nessun segno di violenza sul corpo” Inoltre,ha annunciato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parteciperà alle commemorazioni dell’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato in Francia il 6 giugno in Normandia.

