Ucraina Josep Borrell | Lecito per Kiev colpire la Russia con le armi occidentali Varsavia come Parigi non esclude di inviare truppe

(Di martedì 28 maggio 2024) “Così la situazione è asimmetrica, il rischio di escalation va bilanciato con il diritto alla difesa di”.si schiera a favore dell’idea di far cadere le restrizioni sull’uso dellefornite all’. “Secondo la legge della guerra, non c’è contraddizione, nel combattere contro chi mi combatte. Va considerato il rischio di escalation ma va bilanciato il rischio di escalation con la necessità degli ucraini di difendersi. Così è una situazione asimmetrica, con gli attacchi ache arrivano dal territorio russo”, ha detto l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera in una conferenza stampa prima del Consiglio di Difesa europeo di martedì. Il tema, è stato aperto dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg la scorsa settimana, dopo che laha aperto un nuovo fronte in direzione di Kharkiv.