Ucraina i segnali e le preoccupazioni della Polonia Il ministro degli Esteri | Truppe a Kiev? Non lo escludo Il vice della Difesa | No Ma serve fondo Ue per le armi non c’è tempo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Lanciareper tenere alta l’attenzione sulle minacce. Mentre sul fronte ucraino si gioca una delle fasi decisiveguerra voluta da Mosca, inla preoccupazione resta altissima. La terra di confine dell’Unione europea, di fronte alla continua escalation verbale e non solo, sceglie l’ambiguità. Meno di un mese fa, di ritorno da un viaggio negli Usa, ilpolacco Radoslaw Sikorski non ha escluso la possibilità di inviarein caso di necessità, di fatto accettando la possibilità che il conflitto si allarghi. Oggi, intervistato da la Repubblica e il consorzio Lena, insiste: “Non dovremmo escluderlo. Dovremmo lasciare Putin con il fiato sospeso sulle nostre intenzioni”. Parole che inevitabilmente hanno un peso in una fase molto delicata.