Ucraina e sicurezza Ue Le novità dal Consiglio europeo della Difesa

(Di martedì 28 maggio 2024) Incrollabile supporto all’, spesa migliore e maggiore, aumento dell’abilità di azione dell’Ue, rafforzamentoresilienza dell’Ue, assicurarsi l’accesso a domini strategici e partenariati. Sono queste le priorità individuate dalper aumentare ancora la prontezza nellae la sovranità dell’Unione europea. Al, riunitosi in presenza dell’Alto rappresentante per l’Unione per affari esteri e politica di, nonché VicepresidenteCommissione europea, Josep Borrell, del Segretario generaleNato Jens Stoltenberg e del ministroucraino Rustem Umerov (in collegamento video dal fronte), per l’Italia ha partecipato l’Ambasciatore presso il Political and security committee, Andrea Orizio.