Ucraina dall’Italia strumenti musicali per gli studenti di Kharkiv

(Di martedì 28 maggio 2024) (Adnkronos) – Due pianoforti digitali, un trombone, una tromba e un corno francese saranno destinati al College Musicale 'Borys Lyatoshynskyi' di, gravemente danneggiato dagli attacchi russi. La donazione è stata possibile grazie all'associazione italiana '4Elements AssociAction', all'interessamento della violinistaVira Lytvochenko e al supporto fattivo della Farnesina e dell'Istituto Italiano di Cultura in .

