Ucraina dal Belgio 30 caccia F-16 entro il 2028 | il primo già quest’anno

Ucraina: Belgio fornirà a Kiev 30 F-16 entro il 2028, il primo nel 2024 - Ucraina: belgio fornirà a Kiev 30 F-16 entro il 2028, il primo nel 2024 - Bruxelles, 28 mag. (Adnkronos) - Il belgio fornirà all’Ucraina 30 aerei da combattimento F-16 entro il 2028. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri belga Hadja Lahbib all’emittente belga Rtl. Il ... lagazzettadelmezzogiorno

Ultime ore per la rottamazione quater, venerdì la scadenza - Ultime ore per la rottamazione quater, venerdì la scadenza - (ANSA) - ROMA, 28 MAG - Per i contribuenti in regola con i pagamenti precedenti, il prossimo 31 maggio è il termine entro il quale deve essere versata la quarta rata della Definizione agevolata delle ... altoadige

Il Belgio si impegna a consegnare 30 F-16 a Kiev entro il 2028 - Il belgio si impegna a consegnare 30 F-16 a Kiev entro il 2028 - BRUXELLES - Il belgio si impegna a consegnare trenta aerei F-16 all'Ucraina da qui al 2028. È questo il fulcro dell'accordo, riassunto questa mattina ai media belgi dalla ministra degli Esteri Hadja ... ansa