Ucraina | Conte ‘parole Borrell? No escalation militare ci portano a terza guerra mondiale’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Armi e uomini in Ucraina? “Noi diciamo no, anziché concentrare tutti i nostri sforzi per queste, se li avessimo invece diretti da subito, in direzione di sforzi diplomatici, ridando sostanza e linfa alla politica, avremmo ora un negoziato di pace, sicuramente una soluzione sul tavolo, mentre adesso c’è soltanto un’dagli esiti imprevedibili, con la prospettiva dellamondiale”. Lo dice Giuseppe, commentando le parole dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Joseph. “C’è una dichiarazione diin piena linea con quelle del segretario Della Nato Stoltenberg e ovviamente fanno eco anche alla posizione di Macron, vogliono inviare truppe” visto che “mancano i combattenti in Ucraina, e vogliono che le armi della Nato, dei nostri paesi siano utilizzate in territorio russo, siamo ormai sull’orlo dellamondiale, soltanto che adesso si vota e non vogliono che si dica questo, un attimo dopo vedrete che ci stanno portando a quello”.