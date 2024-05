Ucraina Borrell | Legittimo colpire in Russia con armi Ue

“Così la situazione è asimmetrica, il rischio di escalation va bilanciato con il diritto alla difesa di Kiev ”. Josep Borrell si schiera a favore dell’idea di far cadere le restrizioni sull’uso delle armi occidentali fornite all’ Ucraina . “Secondo la legge della guerra, non c’è contraddizione, nel ... ilfattoquotidiano

l’Ucraina deve poter usare le armi fornite dall’Occidente per colpire la Russia . Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, in un’intervista all’emittente televisiva francese Lci. L’elicottero a bordo del quale viaggiava il presidente Raisi è precipitato ieri, ... api.follow

La polizia israeliana, compresi agenti a cavallo , è intervenuta per disperde re un Sit-in di protesta andato in scena a Tel Aviv che stava bloccando il traffico. I manifestanti sono scesi in piazza per chiede re di raggiungere un accordo con Hamas per la liberazione degli ostaggi. All’Ucraina ... api.follow

Ucraina, Vannacci: “Armi occidentali per colpire in Russia Rischio coinvolgimento Paesi Nato” - Ucraina, Vannacci: “armi occidentali per colpire in russia Rischio coinvolgimento Paesi Nato” - “Sarebbe un errore perché potrebbe portare alla spiralizzazione del conflitto invece che attenuarlo”. Con queste parole il generale Roberto Vannacci, candidato indipendente nelle liste della Lega alle ... padovanews

Ucraina e armi Nato per colpire in Russia, Tajani a Stoltenberg: “Decisioni sono collegiali” - Ucraina e armi Nato per colpire in russia, Tajani a Stoltenberg: “Decisioni sono collegiali” - Altolà dell’Italia alla Nato dopo le parole del segretario generale Jens Stoltenberg che ha proposto di dare via libera all’Ucraina per l’uso delle armi degli alleati per colpire in russia. “Le scelte ... padovanews

L’Ungheria di Orban ha bloccato un’altra volta gli aiuti militari europei all’Ucraina - L’Ungheria di Orban ha bloccato un’altra volta gli aiuti militari europei all’Ucraina - Il Consiglio Affari esteri dell'Unione europea non è riuscito ad approvare un pacchetto da 6,5 miliardi di aiuti militari all'Ucraina a causa del veto ... fanpage