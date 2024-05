Ucraina arrivano gli istruttori militari francesi Alta tensione tra Russia e Nato

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 maggio 2024 – La guerra inrischia un'escalation. A detta dellaperché "lasta cadendo in un'estasi militare". Ma "Le nostre forze armate sanno cosa fare", sentenzia il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, non esclude l'invio di truppe di Varsavia. "Dovremmo lasciare Putin col fiato sospeso sulle nostre intenzioni", dice in un'intervista a Repubblica. Fsb: “Lasi esercita ad attacchi nucleari in territorio russo. Servono contro misure adeguate” Ma l'Unione Europea resta divisa anche sul possibile uso da parte di Kiev dei missili forniti dai Paesiper colpire la, anche se oggi l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, afferma che sarebbe comunque "legittimo".

