Ucraina | Alfieri ‘Tarquinio? Su temi sensibili maggiore prudenza e equilibrio’**

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “La posizione del Pd l?ha espressa bene il responsabile Esteri, Peppe Provenzano. Sulla guerra in Ucraina, sulla costruzione della difesa europea e su un maggior protagonismo europeo all?interno dell?alleanza atlantica, il Pd ha sempre tenuto una linea di coerenza. Nonamo lezioni e non accettiamo caricature da nessuno. E’ altrettanto chiaro che la complicata situazione internazionale richiede a tutti noi il massimo della responsabilità. Soprattutto ai candidati che sono nelle nostre liste. E’ bene dunque su questiavereed equilibrio”. Così Alessandro, membro della segreteria Pd e capogruppo in Esteri al Senato, interpellato dall’Adnkronos sulle parole di Marco Tarquinio.

