Uc Foligno palestra di vita Società alla ribalta nazionale Sforna campioni delle due ruote ed educa i giovani al rispetto

(Di martedì 28 maggio 2024) L’Unione Ciclisticaè unaleader nel panorama regionale. Un ‘team’ glorioso che ha mosso i primi passi da una decina di stagioni da una idea di Giuseppe Donati (scomparso nel 2017) con la collaborazione di Carlo Roscini. Laè attualmente presieduta da Moreno Petrini e annovera tra le proprie fila una cinquantina di corridori, suddivisi nelle varie categorie (Esordienti, Allievi e Juniores) e con tecnici di livello capaci, ognuno per le proprie categorie, in ogni corsa di pilotare e portare sul podio i portacolori dell’Unione Ciclistica. La, nonostante le difficoltà e in virtù dei successi che arrivano nel corso della stagione, è presa come modello da altre realtà ciclistiche a livello. In queste ultime settimane, in occasione del Giro d’Italia, ha avuto un ulteriore momento di gloria grazie alle imprese di Giulio Pellizzari, il giovane corridore marchigiano di Camerino, astro nascente del ciclismoche ha mosso i primi passi proprio nell’Uc, arrivato a trionfare nella corsa in Rosa, già osservato speciale di Daniele Bennati, Commissario tecnico dellaAzzurra.