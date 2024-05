Tutto pronto per la festa Due giorni di eventi sui sapori del territorio

(Di martedì 28 maggio 2024)a Fornaci di Barga per ladel 1 e 2 giugno organizzata dal CIPAF Centro commerciale Naturale di Fornaci di Barga in collaborazione con Comune di Barga e Associazioni dele con il patrocinio della Camera di Commercio e Regione Toscana. Sarà l’occasione per celebrare la ricorrenza della Repubblica, ma anche il compleanno dalla nascita, ornai tanti anni fa, del Centro Commerciale Naturale di Fornaci. Si parte sabato 1 giugno in Piazza IV Novembre con la presenza, anche per questa edizione, del Local Street Food - "La Sagra delle Sagre" dove le associazioni e le realtà delpropongono le loro specialità: Sbandieratori e Musici di Gallicano (focacce leve), Fornaci 2.0 (bomboloni, pasta fritta e birra artigianale), Sagra della porchetta Villetta (porchetta),della Rovella Fornaci (primo di pesce e pesce fritto), Norcini a Castello (tagliere misto e zuppa selvaggia), Misericordia di Castelvecchio Pascoli (trippa), Donatori Fidas Fornaci di Barga (bevande), Nutini-Ciccia in strada (hamburger e grigliata), sagra della Polenta di Filecchio (formenton otto file).

