Tutti i re del clubbing italiano TicketSms partner dei Dance Music Awards

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 28 maggio 2024) Annunciati i vincitori degli Oscar del, l’accordo con la tech company leader nel ticketing online per gli event manager delle discoteche. Gli oscar della nightlife italiana, i, sono tornati con una nuova edizione per premiare il top degli attori del divertimento e del mondo. In gara c’erano centinaia di realtà, suddivise in 26 categorie, dal miglior brano al miglior festival, toccando tutte le declinazioni dell’eventistica professionale. La grande finale si è celebrata con un happening al Cocoricò di Riccione, qui i campioni della nightlife italiana si sono contesi il titolo di re indiscussi della scena. Entrando nel dettaglio dei premiati, molti sono storicidi, a conferma che l’ecosistema della tech company bolognese è ai vertici nazionali nella vendita di biglietti per il mondo delle discoteche e del