Tumore alla prostata in Toscana studi pilota e nuovo progetto di screening

(Di martedì 28 maggio 2024) Firenze, 28 maggio 2024 - Prende forma ilcoordinato dRegione, tramite Ispro, che darà la possibilità di sviluppare protocolli di una nuova generazione disullodellae didi sorveglianza attiva dei tumori di basso grado. A gennaio la Regionesi era aggiudicata mezzo milione di euro grazie ad un bando nazionale del ministero della Salute, e nel mese di maggio sono stati perfezionati gli accordi tra ministero e Regionee quelli tra Ispro e i sette partner del. La riunione di avvio delè in programma il 6 giugno nella sede dell'Ispro a Firenze. I partner inizieranno a sviluppare le azioni tecniche da mettere in campo nei prossimi due anni, coinvolgendo oncologi, urologi, autorità sanitarie, esperti di sanità pubblica, cittadini, e rappresentanti dei pazienti.

