Tumore al pancreas neoplasia in crescita e tra le più letali | sintomi nascosti e screening impossibile Il punto sulle cure

(Di martedì 28 maggio 2024) Cremona, 28 maggio 2024 - Casi in aumento e tra le neoplasie è tra le più. E' ilalche negli ultimi 10 anni ha visto un incremento del 21 per cento a fronte didifficili anche se oggi è possibile una chirurgia mininvasiva che offre più vantaggi ai pazienti. E di denocarcinoma duttale delè morto nel 2023 Gianluca Vialli, indimenticabile fuoriclasse del calcio originario di Cremona. Un anno senza Gianluca Vialli. "Io, lo zio e Cremona. A tutti ha lasciato la forza del suo sorriso" Ricerca nel nome di Gianluca E proprio RicerChiAmo Onlus il 30 maggio a Cremona organizza "The Gianluca Vialli Legacy"', un evento con ingresso a offerta libera per raccogliere fondi per la ricerca contro questa patologia, finora sottofinanziata.

