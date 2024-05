TS – Motta e la Juve quando arriva la firma? La prima richiesta di Thiago

(Di martedì 28 maggio 2024) 2024-05-28 18:13:52 Flash news da Tuttosport: Non ha la faccia da Hells Angels, ma la moto sì: una Harley Davidson che ama guidare, senza giubbotto di pelle nera, ma con lo stesso gusto di un rider americano.sta godendosi il riposo dopo la trionfale stagione del Bologna in sella alla sua moto, con la quale attraversa da est a ovest l’Europa: Bologna-Cascais (in Portogallo), passando da Barcellona per una visita al padre e al fratello, che vivono lì. On the road…la? Ma… la? Non dovevare il contratto con i bianconeri, dopo aver annunciato alla proprietà americana del Bologna che non avrebbe proseguito in rossoblù? Sì, il piano sembra proprio essere quello, ma né lantus néhanno fretta, un accordo è stato già trovato e le parti non temono sorprese.

Bologna , 28 maggio 2024 – Non doveva finire così ed è ingiusto che così finisca: la città si spacca attorno alla figura dell’allenatore che ha riportato il Bologna in Champions a distanza di 60 anni dall’ultima partecipazione alla Coppa dei Campioni. Thiago Motta : il nostro sondaggio Se c’è una ... sport.quotidiano

Pedullà: "Koopmeiners vuole restare in Italia, a noi risulta..." - Pedullà: "Koopmeiners vuole restare in Italia, a noi risulta..." - Alfredo Pedullà, esperto di mercato, attraverso il suo sito ufficiale ha detto la sua sul futuro del fortissimo centrocampista in forza all'Atalanta. areanapoli

Tifosi del Bologna pungono Thiago Motta: “ Gratitudine e riconoscenza non si comprano e…” - Tifosi del Bologna pungono thiago motta: “ Gratitudine e riconoscenza non si comprano e…” - I tifosi del Bologna non sembravano aver gradito il possibile passaggio di thiago motta alla Juventus e in città è apparsa su un muro questa scritta: "Gratitudine e riconoscenza ... tuttojuve

Clamoroso Tiago Motta: da Bologna a Barcellona in moto con la moglie - Clamoroso Tiago motta: da Bologna a Barcellona in moto con la moglie - Più di ottocento chilometri in moto, in compagnia della moglie, da Bologna a Barcellona. thiago motta ha scelto un modo molto curioso per iniziare le vacanze. L'ormai ex allenatore del club rossoblù è ... corrieredellosport