Trump processo al traguardo | oggi le arringhe in aula

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2024) Washington, 28 mag. (Adnkronos) – Entra nelle fase finaleila New York contro Donaldper i soldi versati alla porno diva Stormy Daniels. Dainiziano, infatti lefinali, prima quella della difesa e poi quella dei procuratori dell’accusa che dovranno convincere la giuria che l’ex presidente è colpevole dei 34 capi di imputazione, contestati per aver falsificato dichiarazioni finanziarie e violato la legge elettorale, per coprire i 130mila dollari, pagati nel 2016 dal suo allora avvocato Michael Cohen per pagare il silenzio di Daniels sul rapporto sessuale, avuto con il tycoon. Learrivano dopo quattro settimane di, 20 testimoni, con l’attenzione maggiore rivolta alle testimonianze di Daniels e Cohen, principali accusatori di, in particolare per i dettagli scabrosi rivelati dalla donna riguardo il suo incontro con, contestati dalla difesa come non rilevanti.