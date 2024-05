(Di martedì 28 maggio 2024) Isono statiin tutte lein cui sono stati cercati, eppure ad oggi inè tutt’altro che capillare la rete dei controlli sulla presenza, nelle acque superficiali e sotterranee, delle sostanze poli e perfluoroalchiliche utilizzate dall’industria e note come ‘inquinanti eterni’ per la loro lunga persistenza nell’ambiente. Sebbene siano statinel 17% delle analisi eseguite tra il 2019 e il 2022 su campioni prelevati da fiumi, laghi e acque sotterranee, infatti, quasi il 70% delle verifiche è stato eseguito inquattrodel, ossia Veneto e Piemonte, interessate da contaminazioni gravi e accertate, a cui si aggiungono Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Nel resto d’, le analisi sono sporadiche e poco numerose, con ampie aree non monitorate affatto.

Probabilmente il 2023 è stato l’anno di picco delle emissioni della Cina - Probabilmente il 2023 è stato l’anno di picco delle emissioni della Cina - L’indagine di Pesticide Action Network ha identificato livelli di inquinamento da pfas nelle acque di 10 paesi sopra i limiti di legge ... rinnovabili

5 laghi balneabili in Olanda sono pieni di PFAS - 5 laghi balneabili in Olanda sono pieni di pfas - In totale, su 723 laghi ricreativi nei Paesi Bassi, solo 261 sono stati testati per i pfas. Le province sono responsabili della qualità dell’acqua e decidono autonomamente quali laghi testare. Questo ... 31mag.nl

“Trovati Pfas in tutta Italia, ma il 70% dei test avviene in sole 4 regioni del Nord”. E in Molise e Calabria mai nessun controllo - “trovati pfas in tutta Italia, ma il 70% dei test avviene in sole 4 regioni del Nord”. E in Molise e Calabria mai nessun controllo - I pfas sono stati trovati in tutte le regioni in cui sono stati cercati, eppure ad oggi in Italia è tutt’altro che capillare la rete dei controlli sulla presenza, nelle acque superficiali e ... ilfattoquotidiano