Trovata la madre del neonato morto abbandonato tra gli scogli a Reggio Calabria | ha 13 anni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 28 maggio 2024) È stata identificata ladeltrovatodomenica scorsa tra glidi Villa San Giov, in provincia di. Si tratta di una ragazza di 13di nazionalità italiana. L’adolescente, rintracciata nell’abitazione dei genitori, a Villa San Giov, è stata portata in ospedale e ricoverata perché affetta da setticemia, in conseguenza del parto, avvenuto nel fine settimana in circostanze ancora da chiarire. Stando a quanto si è appreso, la ragazza-viene da un contesto familiare particolarmente degradato. Sul caso indagano i Carabinieri e la Squadra mobile di, coordinati dalla Procura della Repubblica locale e dalla Procura per i minorenni. Il cadavere delè stato trovato nel mattino di domenica da un pescatore: era tra gli, avvolto in sacchetto di plastica all’interno di zaino, non lontano dalla zona di imbarco per i traghetti diretti in Sicilia.