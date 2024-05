Troppi incidenti a Roma ecco 40 nuovi autovelox mobili | dove sono

(Di martedì 28 maggio 2024) Arrivano quaranta: l’obiettivo del sindaco Gualtieri è quello di diminuire glinella Capitale. Glinella Galleria Giovanni XXIII (credits @Il Tempo) – Ilcorrieredellacitta.comva controcorrente in confronto al Governo, puntando sulla presenza degliper garantire la sicurezza stradale. I numerosiche si stanno verificando per le strade della Capitale, hanno spinto il sindaco Roberto Gualtieri a tenere una linea dura verso gli autostini.allora la scelta d’installare quarantanei vari Municipi capitolini, in un’azione condivisa anche con la Polizia Locale. IperAl Campidoglio se lodetto chiaramente: “Bisogna diminuire drasticamente gli“.

Roma, 27 marzo 2024 – Moto 125 in auto strada e tangenziale. C’è anche questo nel Nuovo codice della strada 2024 appena approvato alla Camera - 163 voti favorevoli, 107 contrari – e ora pronto all’iter in Senato. Nuovo codice della strada 2024 , il Pdf Moto 125 in auto strada e tangenziale ... quotidiano

Roma, 27 marzo 2024 – Moto 125 in auto strada e tangenziale. C’è anche questo nel Nuovo codice della strada 2024 appena approvato alla Camera - 163 voti favorevoli, 107 contrari – e ora pronto all’iter in Senato. Sfreccia sulla Sassari-Olbia a 218 km/h con un Suv: multa record e patente sospesa, ... quotidiano

La Polizia Locale di Roma Capitale annuncia il piano per i controlli a Ostia durante i weekend dell’estate 2024. Aumentano i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale a Ostia in vista dell’estate – Ilcorrieredellacitta.comIl Comune di Roma si prepara all’estate sul territorio di Ostia e i ... ilcorrieredellacitta

Autovelox, ecco tutte le novità da giugno 2024 - autovelox, ecco tutte le novità da giugno 2024 - autovelox le nuove regole da giugno 2024. Proibiti autovelox non segnalati o su strade con limite di velocità inferiore a 50 Km/h ... trasporti-italia

Nuovo decreto autovelox, le novità in vigore da giugno 2024: ecco cosa cambia - Nuovo decreto autovelox, le novità in vigore da giugno 2024: ecco cosa cambia - Manca poco alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto autovelox, in vigore da giugno 2024 che porta con sé molte novità per gli automobilisti. Il nuovo decreto diventerà legge per ... tag24

Guasto sulla linea Roma-Aeroporto Fiumicino, treni cancellati - Guasto sulla linea roma-Aeroporto Fiumicino, treni cancellati - Forti rallentamenti e cancellazioni sulla linea FL1 roma - Fiumicino Aeroporto per un guasto all'infrastruttura ferroviaria. Coinvolti anche i Leonardo Express. I lavori di ripristino, informa Rfi, ... ansa