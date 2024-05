Tridico e la campagna pre-pagata

Lamezia, Tridico inaugura sede M5S: "Se ci sono condizioni, campo largo alle comunali" - Lamezia, tridico inaugura sede M5S: "Se ci sono condizioni, campo largo alle comunali" - Lamezia Terme - 'Uno dei temi più importanti di questa campagna elettorale è inevitabilmente l'autonomia differenziata, che è una legge vergogna di questo governo che vuole dividere il Paese'. Così, P ... lametino

Europee, si scalda la campagna elettorale: oggi Salvini, poi toccherà a Sangiuliano, Tridico e Decaro - Europee, si scalda la campagna elettorale: oggi Salvini, poi toccherà a Sangiuliano, tridico e Decaro - Si avvicina l’apertura dei seggi e si scalda anche nel Sannio la campagna elettorale per le Europee ... venerdì 31 maggio il capolista del Movimento Cinque Stelle Pasquale tridico: sarà alle 11 al ... ntr24.tv

La sinistra punta sul Sud. E Fdi schiera i ministri - La sinistra punta sul Sud. E Fdi schiera i ministri - In Meridione la partita decisiva, in palio 26 seggi. Il Pd conta sui capibastone Emiliano e De Luca Sono 26 i seggi in palio per le elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno nella Grande circoscrizio ... ilgiornale