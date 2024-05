Trevisani | Lautaro Martinez chiede stipendio a salire Le cifre

(Di martedì 28 maggio 2024) Riccardonon è proprio in accordo con le richieste diall’Inter. Critica una cosa su Cronache di Spogliatoio al calciatore dell’Inter. RINNOVO – Si parla di rinnovo, ancora una volta, del Toro argentino. Stavolta a toccare l’argomento è Riccardo, che non accetta una cosa in particolare: «12-14-16, come Vlahovic. Unodi anno in anno. Quando ti metti la sciarpetta dell’Inter devi riflettere, perché queste richieste sono tutto il contrario. Non è una situazione simpatica, la richiesta è il doppio di quello che la società al massimo ti può dare. Marotta ora spera, ma non dà sicurezze sulla situazione dell’argentino. Prima era tutto sereno, ora lo è un po’ meno. O arrivano ai miti consigli, oppure il procuratore diviene da Urano e non sa che quei soldi l’Inter non li può dare.

Riccardo Trevisani non accetta la narrazione relativa al Lautaro Martinez tifoso dell’Inter. Su Pressing critica ancora chi crede a queste favole e fa un discorso tremendamente realista. TIFOSO O NO? – Riccardo Trevisani è in vena critica nei confronti del capitano nerazzurro: «Il miglior ... inter-news

LIVE PRIMAVERA - Inter-Sassuolo 0-3, 74': arriva il colpo del ko di Leone: tris neroverde - LIVE PRIMAVERA - Inter-Sassuolo 0-3, 74': arriva il colpo del ko di Leone: tris neroverde - 74' - LEONE ARRIVA IL COLPO DEL KO, TRIS DEL SASSUOLO! Inter disposta male in difesa, Leone fa quello che vuole in area, portando a spasso la palla prima di scaraventarla in rete. fcinternews

LIVE PRIMAVERA - Inter-Sassuolo 0-2, 62', Chivu si gioca il tutto per tutto: Spinaccè al posto di Stante - LIVE PRIMAVERA - Inter-Sassuolo 0-2, 62', Chivu si gioca il tutto per tutto: Spinaccè al posto di Stante - 62' - Quarto cambio per Chivu, che si gioca il tutto per tutto a mezzora dal triplice fischio, sotto di due gol: fuori Stante, un difensore, per il centravanti ... fcinternews

Bologna, Orsolini: "Ci dispiace che Motta vada via, ma la sua scelta è comprensibile" - Bologna, Orsolini: "Ci dispiace che Motta vada via, ma la sua scelta è comprensibile" - Presente nella larga lista di Spalletti per l'Europeo, l'attaccante della Nazionale e del Bologna Riccardo Orsolini ha parlato ai microfoni di Sky della sua voglia di entrare nel gruppo ... tuttojuve