Treviolo Bergamo non raccoglie gli escrementi del suo cane | il sindaco pubblica le immagini sui social e annuncia multa

(Di martedì 28 maggio 2024) Ildi, in provincia di, hato sul suo profilo Facebook ledi una concittadina che porta il suoa fare i bisogni per strada senza poire gli. La donna – spiega il primo cittadino – è stata identificata grazie alla telecamera di sorveglianza del Comune e riceverà unada 250 euro. “Carissima concittadina – si legge nel post – finalmente ieri, domenica, è uscito un po’ di sole e nel tardo pomeriggio, per l’esattezza alle 18.15, hai deciso di portare a passeggio i tuoi due bei cagnolini. Brava, hai fatto bene! Sappi che ci riempie di gioia sapere che il tuofisiologicamente sia in ottima forma. Son stati i suoilasciati proprio sul marciapiede in piazza a dirci questo!”.