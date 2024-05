Treviolo auto si schianta contro un camion | morta una donna

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 28 maggio 2024) Si allunga il tragico elenco di vittime delle strada. L’ennesimo incidentele si è verificato alle 5 di mattina nel territorio di, in provincia di Bergamo, all’altezza dello svincolo per Dalmine. Unsi ètaun. La vittima, così come riporta L’Eco di Bergamo, la vittima è laalla guida della vettura. Inutili i soccorsi, lasul colpo. Secondo quel che è stato ricostruito dalla polizia stradale intervenuta sul luogo dell’incidente, ilera stato posteggiato sulla carreggiata per via di un guasto. L’autista avrebbe posizionato il triangolo per segnalare il pericolo sulla strada, ma la vittima non se ne sarebbe avveduta, piombando senza frenare sul mezzo pesante. L’impatto è stato micidiale, la vettura, dopo un carambola, ha terminato la sua corsail guard rail di cemento che separa le corsie.