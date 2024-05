Treviglio primo intervento in provincia con cuore artificiale temporaneo su paziente fragile

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 28 maggio 2024). La Cardiologia dell’Ospedale di-Caravaggio ha impiantato, nelle scorse settimane, una sorta di “” per permettere all’équipe medica di intervenire su delle arterie coronarie severamente compromesse. L’rappresenta un grande passo in avanti per il trattamento delle malattie cardiache gravi in pazienti dal “”. È la prima volta che nelladi Bergamo un “” viene usato come dispositivo di assistenza interventistica. Si tratta di un apparecchio tecnologico che, lavorando in sincronia con iloriginale del, ha consentito di effettuare undelicato. “L’evoluzione della medicina negli ultimi anni è stata fortemente legata al progresso tecnologico che ha permesso la messa a punto di dispositivi medicali in grado di migliorare la qualità di vita dei pazienti – spiega il Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest Giovanni Palazzo – È per la nostra struttura un piacere annunciare che grazie a questo apparecchio e all’impegno dei nostri professionisti, l’Ospedale di-Caravaggio, dimostra di essere ancora una volta un’eccellenza cardiologica, a livello lombardo”.