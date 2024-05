Proprio nel giorno dello sciopero generale proclamato dai sindacati per la sicurezza sul lavoro, con i Treni e i mezzi pubblici fermi per protesta contro le morti bianche, ieri mattina l’incendio di un Locomotore nel comune di Belgioioso ha causato sospensioni e disagi sulla linea ferroviaria ... ilgiorno

Treni cancellati sulla linea Roma-Aeroporto Fiumicino per un guasto: coinvolti anche i Leonardo Express - treni cancellati sulla linea Roma-Aeroporto Fiumicino per un guasto: coinvolti anche i Leonardo Express - Forti rallentamenti e treni cancellati sulla linea FL1 Roma-Fiumicino Aeroporto per un guasto all’infrastruttura ferroviaria nella mattinata di martedì 28 maggio. Coinvolti anche i Leonardo Express. notizie.virgilio

