Tre vini di pregio da conoscere prodotti sullo Stretto di Messina

(Di martedì 28 maggio 2024) In Italia ci sono diverse zone dove il vino affonda le sue radici nella storia molto in profondità. Una di queste è la zona dellodi, area nota per la produzionecola sin dalla colonizzazione greca, se non addirittura prima con l'azione dei commercianti fenici che facevano la spola da una parte all'altra del Mediterraneo. La stretta lingua di mare che separa la Sicilia dalla Calabria, sicuramente almeno dal X sec. d. C. e sino a metà del XIX era denominata Pharo anche nei documenti ufficiali del Regno delle Due Sicilie e sino all’arrivo della fillossera la provincia di(insieme a quella di Catania) era tra le più vitate dell’intera isola. Ed è qui che troviamo un'interessante piccola denominazione che si chiama Faro.