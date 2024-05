Tre cantieri attivi a Montefiore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Tresononel centro abitato didell’Aso. Nel Polo museale S. Francesco sono in corso di sistemazione le sale per nuove esposizioni e la piazzetta esterna alle mura del complesso museale, un formidabile affaccio sui Sibillini e la vallata dell’Aso. I lavori, per 80 mila euro, affidati alla ditta Iacoponi, sono finanziati dal Gal Piceno. Ammontano invece a 200 mila euro i fondi del pnrr sociale per la sistemazione del loggiato di piazza, i cui locali saranno destinati ad ospitare le associazioni del paese che disporranno anche di un’ampia cucina per le manifestazioni. Letà sono state affidate alla ditta Ascani di Montalto. Altri 80 mila euro di lavori sono in corso nel campetto polivalente nel parco De Vecchis a cura della Eco Service che deve realizzare il nuovo impianto di illuminazione e il tappeto del campo su cui disputare piùtà sportive.