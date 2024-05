Travaglio al festival èStoria sulle proteste pro-Gaza | Gli studenti si indignano per Israele perché è democrazia alleata con i loro governi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Una lunga coda di spettatori in attesa di entrare, 670 posti a sedere occupati al teatro Verdi di Gorizia e 200 persone rimaste fuori. Sono i numeri di uno degli incontri più attesi delcon Benny Morris, Marcoe Federico Rampini, riuniti per parlare del 7 ottobre 2023. Benny Morris ha sottolineato più volte come i media stiano facendo circolare un numero di morti civili tra i palestinesi più alto di quanto non sia in realtà e che “queste sono inevitabili vittime civili di un bombardamento aereo che mira a precisi obiettivi terroristici nascosti nei sotterranei di scuole e ospedali”. Marco, in risposta a Federico Rampini – secondo il quale la “Generazione” delle università americane avrebbe “fondamenti etici contraddittori” e un “istinto suicida tipico della classe bianca ricca statunitense”, ha sottolineato come i giovani di tutto il mondo protestino in realtà per il comportamento del mondo occidentale.