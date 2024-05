Trapianti di capelli | perché diffidare dalle tariffe troppo basse

(Di martedì 28 maggio 2024) Le soluzioni contro la caduta deisi sono notevolmente evolute negli ultimi anni, al punto che l’effettuazione di un trapianto è ormai diventata, per uomini e donne che ne necessitano, un intervento di routine. Nello specifico, il settore ha fatto registrare grandi progressi grazie al perfezionamento delle tecniche di autotrapianto, tramite le quali è possibile ottenere l’infoltimento desiderato attingendo adel medesimo paziente, prelevatizone donatrici, le cosiddette “zone donor”. Con l’autotrapianto vengono scongiurati i rigetti fisiologici, molto comuni neidiesogeni, senza trascurare una vasta gamma di vantaggi ulteriori quali la naturalezza del risultato, la perfetta omogeneità cromatica, il fatto che il paziente accetti molto più agevolmente il cambiamento ottenuto e via discorrendo; non stupisce, dunque, il fatto che questa tecnica sia oggi divenuta un punto di riferimento assoluto.

