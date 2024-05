Transizione ecologica in Europa | obiettivi condivisibili ma modalità controverse e preoccupanti

(Di martedì 28 maggio 2024) Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha introdotto una serie di direttive e regolamenti volti a promuovere la sostenibilità ambientale. Tra questi, lo stop ai motori termici, la riduzione degli imballaggi e l’efficienza energetica degli edifici rappresentano passi significativi verso un futuro più verde. Sebbene glisiano generalmentee auspicabili, ledi attuazione e le scadenze imposte sollevano preoccupazioni riguardo al loro impatto su vari settori dell’economia.chiari,Tra gliprefissati dall’UE nel corso degli anni, è innegabile che il traffico su gomma debba generare meno emissioni per ridurre l’impatto ambientale. Allo stesso modo, la necessità di ridurre il numero degli imballaggi in circolazione e di migliorare l’efficienza energetica degli edifici è ampiamente riconosciuta.

