(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 –sulquesta mattina in strada Barchetta a: un44enne ha perso la vita cadendo, pare dal tetto del capannone. Sul posto polizia di stato e medicina del. Notizia in aggiornamento .

Fornaci di Barga (Lucca), 15 maggio 2024 – Inutili i soccorsi per Nicola Corti, il 50enne di Barga morto intorno alle 19 di questa sera all’interno dello stabilimento Kme di Fornaci di Barga, mentre si trovava al suo posto di lavoro nel reparto Laminatoio, al forno flottante. Solo sgomento e ... lanazione

Lucca, 16 maggio 2024 – Uno sciopero di 24 ore allo stabilimento Kme di Fornaci e di due ore in tutta la Provincia. Un grido forte del mondo del lavoro : "Non si può morire così". E’ stata immediata la reazione dei sindacati alla Morte dell’operaio barghigiano Nicola Corti. A firma dei ... lanazione

Pesaro, incidente sul lavoro a Gallo di Petriano: operaio muore schiacciato da un macchinario - Pesaro, incidente sul lavoro a Gallo di Petriano: operaio muore schiacciato da un macchinario - Un operaio di 33 anni è morto in un'azienda di Gallo di Petriano, a Pesaro Urbino. L'uomo è rimasto schiacciato da un macchinario. tag24

Tragedia sul lavoro oggi a Modena: un operaio è morto dopo essere caduto dall’alto - tragedia sul lavoro oggi a Modena: un operaio è morto dopo essere caduto dall’alto - Modena, 28 maggio 2024 – tragedia sul lavoro questa mattina in strada Barchetta a Modena: un operaio 44enne ha perso la vita cadendo dall’alto, pare dal tetto del capannone. ilrestodelcarlino

Un nuovo sottomarino per esplorare il Titanic: il miliardario Larry Connor tenta l’impresa dopo il disastro dell’OceanGate - Un nuovo sottomarino per esplorare il Titanic: il miliardario Larry Connor tenta l’impresa dopo il disastro dell’OceanGate - Dopo la tragica implosione del sommergibile OceanGate nell’estate del 2023, che ha causato la morte di cinque persone, il settore del turismo subacqueo estremo è stato messo in ginocchio. Tuttavia, un ... ilfattoquotidiano