Tragedia durante l’Air show Il conducente della cisterna indagato per omicidio colposo

(Di martedì 28 maggio 2024) È statoper il reato diilche sabato,all’Aeroporto dei parchi, all’Aquila, ha travolto e ucciso Paolo Dal Pozzo, 41 anni, co-pilota dell’elisoccorso del ’118’, originario di Acqui Terme (Al) e residente a Marina di Pietrasanta oltre che sposato e con due figli. Ieri il sostituto procuratoreRepubblica Fabio Picuti ha iscritto infatti sul registro degli indagati M.C., 45 anni, dell’Aquila. Lasi era verificata alla giornata inaugurale del, pochi minuti prima delle prove delle Frecce Tricolori. Si tratta, come accade sempre in questi casi, di un’iscrizione sul registro degli indagati di natura tecnica per dare la possibilità all’di poter partecipare a sua tutela a tutte le operazioni nell’ambito dell’attività di indagine.

