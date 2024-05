Traffico Roma del 28-05-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 28 maggio 2024) Luceverdementovati dalla redazione sul grande raccordo anulare in assenza di altri disagi in graduale diminuzione ilsu entrambe le carreggiate si viaggia il Polar mente su entrambe le direzioni del tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico sono ancora possibili rallentamenti tra Corso di Francia & via Salaria in direzione San Giovanni al Divino Amore nel dettaglio su via Ardeatina non si escludono rallentamenti per la presenza di un incidente al km 13 disagi possibili per la stessa causa tra via di Torrevecchia & via di Boccea Maggiore attenzione su via di Ponte Galeria temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in prossimità di via della Chiesuola a causa di un intervento urgente alle condutture dell’acqua infine lo ricordiamo ancora proseguono dalle 5 di questa mattina i disagi per i viaggiatori della linea ferroviaria Orte vicino aeroporto per un guasto alla linea la circolazione ancora è rallentata ai treni alta velocità e regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni maggiori dettagli sulle nostre notizie sul sito