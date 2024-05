Traffico Roma del 28-05-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 28 maggio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare per un precedente incidenteMaggiore tra via della Magliana & via Trionfale mentre continuano gli spostamenti dell’ora di punta sui restanti tratti consuetointenso in uscita dasul tratto Urbano della A24 stesse condizioni di viaggio su via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni a causa di un incidente comunque in via di risoluzione sono ancora possibili rallentamenti sulla Pontina tra Tor de’ Cenci e Pratica di Mare verso Pomezia stesse condizioni di viaggio sulla Colombo tra il Gray via di Malafede in direzione Ostia a Morena attenzione su via del Casale Agostinelli strada è momentaneamente chiusa a causa di un incidente segnaliamo un tamponamento anche su via della Magliana con possibili rallentamenti In entrambe le direzioni altezza via Città di Prato proseguono infine dalle 5 di questa mattina e disagi per i viaggiatori della linea ferroviaria Orte Fiumicino per un guasto alla linea alla circolazione ancora rallenta dai treni alta velocità e regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni tutte le notizie su