Traffico Roma del 28-05-2024 ore 17 | 30

(Di martedì 28 maggio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazionea maggiore in quest’ultima ora sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la Aurelia è lo svincolo di via Casal del Marmo per un precedente incidente sempre in internal rallentamenti tra Nomentana e Prenestina siamo ora sulla carreggiata esterna dove si rallenta tra laFiumicino e la diramazioneSud in aumento gli spostamenti in uscita dasulla tratto Urbano della A24 trafficata la tangenziale est in direzione stadio e mentre su via del Foro Italico si rallenta maggiormente tra la galleria Giovanni XXIII è la Salaria per chi va a San Giovanni prudenza in uscita dasulla statale Pontina dove a causa di un incidente auto in fila tra Tor de’ Cenci e lo svincolo per Pratica di Mare Pomezia stessa raccomandazione su via Cristoforo Colombo dove si rallenta ulteriormente trailer Cry via di Malafede verso Ostia acittà non si escludono ulteriori difficoltà tutte e due i sensi di marcia a causa di un incidente su via di Pietralata altezza via Michele gortani Maggiore attenzione su via di Ponte Galeria temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in prossimità di via della Chiesuola causa di un intervento urgente alle condutture dell’acqua tutte le notizie su