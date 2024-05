Traffico Roma del 28-05-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 28 maggio 2024) Roomba infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità nel centro storico della capitale Per consentire le prove generali della parata per la cerimonia del 2 Giugno festa della Repubblica dalle 22 diverse le chiusure tra questa sera e 5:30 di domani mattina 29 maggio in zona Colosseo Circo Massimo al Quirinale per lavori di potatura su via Cristoforo Colombo c’è una riduzione di carreggiata tra via Laurentina e via di Malafede alle 9 alle 17 i lavori sono verso Ostia in fascia oraria 1017 i lavori di potatura sono in direzioneMaggiore attenzione su via di Ponte Galeria temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in prossimità di via della Chiesuola causa di un intervento urgente alle condutture dell’acqua proseguono dalle 5 di questa mattina i disagi per i viaggiatori della linea ferroviaria Orte Fiumicino aeroporto per un guasto alla linea la circolazione ancora è rallentata ai treni alta velocità e regionali possono subire limitazioni di percorso cancellazioni infine prudenza in uscita dasulla statale Pontina dove a causa di un incidente auto in fila tra Tor de’ Cenci e lo svincolo per la pratica di mare verso Pomezia tutte le notizie su