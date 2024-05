Traffico Roma del 28-05-2024 ore 13 | 30

(Di martedì 28 maggio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto brevi rallentamenti perintenso sulla tangenziale est tra via Salaria & via dei Campi Sportivi nelle due direzioni al Flaminio lavori di potatura in viale del vignola chiuso fino alle 17 il tratto tra Piazza Melozzo da Forlì e via Flaminia deviata la linea bus 910 lavori di potatura anche sulla Cristoforo Colombo con riduzione di carreggiata tra via Laurentina & via di Malafede In entrambe le direzioni possibile la formazione di rallentamenti uno sguardo al trasporto pubblico resta allentato il servizio ferroviario sulla linea Orte Fiumicino per un inconveniente tecnico sulla linea possibili limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito

Brutto incidente stamattina sulla Via Pisana all’altezza del GRA. Un tratto di strada risulta ancora chiuso: il sinistro, avvenuto tra due auto, ha provocato altrettanti feriti . Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia Locale di Roma Capitale. Grave incidente in via della Pisana oggi – Foto: ... ilcorrieredellacitta

Luceverde Roma ben trovati all’ascolto intenso il Traffico sulla carreggiata interna del raccordo concludi tra Casilina e doppia rallentamenti anche in esterna trapuntine Tuscolana code sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est sulla stessa tangenziale Traffico in coda tra ... romadailynews

Roomba infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori di potatura sulla Cristoforo Colombo con riduzione di carreggiata tra via Laurentina e via di Malafede nelle due direzioni possibile la formazione di rallentamenti ancora rallentato servizio ... romadailynews

Roma: incendio in un negozio in piazza del Parlamento, traffico deviato - roma: incendio in un negozio in piazza del Parlamento, traffico deviato - Stamattina, intorno alle 11:00, è scoppiato un principio di incendio in un negozio di abbigliamento in piazza del Parlamento a roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di roma ... radiocolonna

Siamo contrari alla nuova ''tangenzialina'' a Cascinette Nere di Castello Brianza - Siamo contrari alla nuova ''tangenzialina'' a Cascinette Nere di Castello Brianza - Il progetto della nuova ''tangenzialina'' in località Cascinette Nere di Castello Brianza rappresenta uno sfregio al territorio.Siamo in ... casateonline

Vasta operazione della Polizia di Stato in provincia di Como: la conferenza stampa - Vasta operazione della Polizia di Stato in provincia di Como: la conferenza stampa - Vasta Operazione in provincia di Como della Polizia di Stato: disarticolate due organizzazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti e ad altri gravi reati. Contestata l’aggravante del metodo m ... primacomo