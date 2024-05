Traffico Roma del 28-05-2024 ore 12 | 30

(Di martedì 28 maggio 2024) Roomba infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori di potatura sulla Cristoforo Colombo con riduzione di carreggiata tra via Laurentina e via di Malafede nelle due direzioni possibile la formazione di rallentamenti ancora rallentato servizio ferroviario sulla linea Orte Fiumicino per un inconveniente tecnico possibili limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni a seguito di uno sciopero aereo di 24 ore del personale degli aeroporti di Milano Malpensa e Linate sono stati cancellati alcuni voli di ita Airways altri voli potrebbero subire ritardi per consentire le prove generali delle Celebrazioni del 2 Giugno festa della Repubblica tra le 22 di questa sera alle 5:30 di domattina previste chiusure su diverse strade interessate dalla manifestazione tra segnaliamo viale delle Terme di Caracalla via dei Cerchi via dei Fori Imperiali Piazza Venezia via del Plebiscito via del Teatro Marcello Piazza Bocca della Verità e via del Circo Massimo previste modifiche di percorso anche per 13 linee di bus diurne e 17 notturne dalle 23:30 A fine servizio le linee tram 3L edotto saranno sospese e sostituite con bus maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito

Ha crea to il caos in viale Europa all’Eur, butta ndosi sulla carreggiata e intralciando il traffico . Un uomo in evidente stato di alterazione, ha crea to non pochi disagi ieri pomeriggio, lunedì 27 maggio, invadendo la corsia di marcia delle auto, provocando problemi per gli automobilisti e mettendo ... ilcorrieredellacitta

Brutto incidente stamattina sulla Via Pisana all’altezza del GRA. Un tratto di strada risulta ancora chiuso: il sinistro, avvenuto tra due auto, ha provocato altrettanti feriti . Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia Locale di Roma Capitale. Grave incidente in via della Pisana oggi – Foto: ... ilcorrieredellacitta

Luceverde Roma ben trovati all’ascolto intenso il Traffico sulla carreggiata interna del raccordo concludi tra Casilina e doppia rallentamenti anche in esterna trapuntine Tuscolana code sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est sulla stessa tangenziale Traffico in coda tra ... romadailynews

Abbandona la figlia sedicenne sul grande raccordo anulare: aveva preso 5 in latino - Abbandona la figlia sedicenne sul grande raccordo anulare: aveva preso 5 in latino - La madre 40enne è stata denunciata per maltrattamento di minori. Si pensa non sia la prima volta che accade. La ragazza è avvistata dalla polizia locale alla galleria Appia, che l’ha portata in salvo ... quotidiano

Roma: incendio in un negozio in piazza del Parlamento, traffico deviato - roma: incendio in un negozio in piazza del Parlamento, traffico deviato - Stamattina, intorno alle 11:00, è scoppiato un principio di incendio in un negozio di abbigliamento in piazza del Parlamento a roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di roma ... radiocolonna

