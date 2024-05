Traffico Roma del 28-05-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 28 maggio 2024) Roomba infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori di cura sulla via Cristoforo Colombo con riduzione di carreggiata tra via Laurentina e via di Malafede nelle due direzioni possibile la formazione di rallentamenti servizio ferroviario rallentato la linea Orte Fiumicino aeroporto per un inconveniente tecnico sulla linea in prossimità di Fiumicino possibili limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni a seguito di uno sciopero di 24 ore del personale di handling e di vigilanza degli aeroporti di Milano Linate e Venezia sono stati cancellati alcuni voli di ita Airways altri voli potrebbero essere ritardati maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito