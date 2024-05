Traffico di rifiuti e corruzione 12 arresti in Campania

Smaltimento illecito di rifiuti nello Stir, 12 arresti: tra loro, dipendenti, autisti e amministratori delle aziende di raccolta - Smaltimento illecito di rifiuti nello Stir, 12 arresti: tra loro, dipendenti, autisti e amministratori delle aziende di raccolta - CAMPANIA – Smaltimento illecito di rifiuti speciali e furto aggravato. Queste le pesantissime accuse che hanno portato all’arresto di 12 persone nelle province di Napoli, Avellino, Benevento e Salerno ... ilmeridianonews

CARABINIERI NOE – NAPOLI * OPERAZIONE “TRIS”: « TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI E CORRUZIONE, ARRESTATE 12 PERSONE» - CARABINIERI NOE – NAPOLI * OPERAZIONE “TRIS”: « traffico ILLECITO DI rifiuti E CORRUZIONE, ARRESTATE 12 PERSONE» - In data 28 maggio 2024, nelle province di Napoli, Avellino e Salerno, i Carabinieri del Gruppo per la Tutela Ambientale e della Sicurezza Energetica di Napoli ... agenziagiornalisticaopinione

Rifiuti speciali smaltiti illegalmente in discarica: 12 arresti in Campania - rifiuti speciali smaltiti illegalmente in discarica: 12 arresti in Campania - Tra le province di Napoli, Avellino, Benevento e Salerno, i carabinieri del Gruppo per la Tutela Ambientale e della Sicurezza Energetica di Napoli, con i ... pupia.tv