Tour de France 2024 chi parteciperà? Incognita Vingegaard parata di stelle con Pogacar Evenepoel e Roglic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 28 maggio 2024) Terminato il Giro d’Italia con il dominio totale di Tadejgli occhi per quanto riguarda il ciclismo su strada si spostano ovviamente suldeche scatterà dal Bel Paese, precisamente da Firenze, il prossimo 29 giugno. Sarà spettacolo assicurato: alla Grande Boucle infatti è presente il meglio del meglio degli uomini di classifica al mondo. Una startlist stellare quella prevista per la corsa a tappe transalpina, anche se la brutta caduta generale avvenuta al Giro dei Paesi Baschi ha rischiato di stravolgerla. L’unico dubbio resta quello del detentore degli ultimi due titoli: Jonas. Il danese è tornato a pedalare, ma sarà al via solo se al 100%: se non dovesse essere presente sarebbe una grandissima perdita per lo show annunciato.