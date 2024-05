Toto-panchine Ravanelli | Conte al Napoli è garanzia di successo mentre Fonseca…

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 28 maggio 2024) A Notizie.com parla l’ex juventino e amico dell’allenatore che appare in procinto di arrivare alla squadra partenopea: “Vediamo ma con lui De Laurentiis va sul sicuro” Antonioe ilmai così vicini. E a parlarne è una persona che l’ex tecnico del Tottenham lo conosce molto bene, primo perché ci ha giocato insieme nella Juve e poi perché sono rimasti legati e in contatto. Si tratta dell’ex giocatore e attaccante della Juventus e della Lazio Fabrizioche conosce bene Antonioe soprattutto la sua voglia di vincere e il suo lavoro anzi la sua passione per il lavoro e l’ambizione per raggiungere le vittorie. “Sto seguendo, qualcosina magari riesco a sapere, ma dico solo che se ilriuscirà a convincere Antonio (ndr), allora si rimette in pista alla grande dopo quanto accaduto nell’ultimo anno, senza alcun dubbio“, ha spiegatoa Notizie.