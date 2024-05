Toti l' errore dei pm | Spinelli junior aveva detto Finanziamenti leciti

(Di martedì 28 maggio 2024) Se per far passare Giovannida corrotto anche il software prende fischi per fiaschi. È stato risolto ieri il giallo della deposizione di Roberto, l'imprenditore indagato con il padre Aldo e interrogato dai magistrati di Genova ormai dieci giorni fa. In quel faccia a faccia finito sui giornali,jrgiurato a verbale che quei, versati al Comitato elettorale del governatore della Liguria fossero «». Una circostanza inoppugnabile, dimostrata dai bilanci, in cui sono state riportate le erogazioni liberali, secondo la legge che regola iai partiti. Nonostante tutto l'inchiesta della Procura, che ha portato agli arresti domiciliari il presidente della Regione, verte tutto sulla liceità di quei pagamenti, che seppure dichiarati, nella mente dei magistrati, sarebbero il pagamento per presunti, e mai provati, favori concessi daal gruppo

