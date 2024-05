Torre del Lago | crollano scenografie al Teatro Pucciniano Feriti 4 operai

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di martedì 28 maggio 2024) Ennesimo infortunio sul lavoro oggi, 28 maggio 2024, in Toscana. Dopo l'incidente di stamattina in uno scatolificio a Monsummano Terme (Pistoia), dove uno è rimasto gravemente ferito ad un braccio rimasto incastrato in un macchinario, nel primo pomeriggio a Viareggio (Lucca), quattrosono rimasti bloccati sotto il crollo del materiale di scena che stavano scaricando all'interno deldel