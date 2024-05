Torneo Franco Chignoli Vince la beneficenza con tanti ex campioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) Si è conclusa la terza edizione del Memorialinternazionale di calcio dedicato a. Ad aggiudicarsi la rassegna diletstica è stata la società "Cimiano Calcio S.S.D.", premiata dalla famigliaassieme a Gianluca Zambrotta e l’ex campione di Pallavolo Giacomo Sintini. Sul podio anche Luciano Manara 1909 e U.S. Aldini, rispettivamente seconda e terza classificata. Come per le edizioni scorse, la presenza del campione del mondo Gianluca Zambrotta e di altri rappresendel mondo del calcio e non solo - tra cui Pietro Vierchowod, Filippo Galli, Simone Braglia, Chicco Evani, Luca Serafini, Giacomo Sintini e Maria Chiara Rossi, quest’ultima con il compito di fare gli onori di casa – ha rappresentato l’ulteriore plus che questooffre agli appassionati del settore.