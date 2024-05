Torneo di biliardino in parrocchia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Quest’anno il Ccrr è stato decisamente molto attivo. Nel mese di maggio abbiamo organizzato inundiche ha coinvolto studenti della Primaria e della Secondaria, professori compresi: un sabato qualunque si è trasformato in un pomeriggio divertente e gli alunni di quinta hanno conosciuto i loro futuri insegnanti in un momento ludico. L’ultimo giorno di scuola ci saluteremo con la festa dello sport durante la quale tutti gli studenti della Secondaria si affronteranno in tornei di calcetto e pallavolo, si esibiranno in coreografie di danza e riceveranno degli attestati per la partecipazione a concorsi o a progetti dell’Istituto. Un’altra iniziativa è la progettazione grafica della maglietta del Mattei: la t-shirt nera, disponibile in tutte le taglie, ha nella parte anteriore la scritta “I.