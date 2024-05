Tornano gara e camminata Il ricavato al Fondo Famiglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) Si correrà domenica l’ormai classica “4 Passi nel Roccolo” organizzata dal Lions Club Parabiago Host. Ildelle iscrizioni andrà a favore del “prossimità”. Il percorso è lungo circa sei chilometri. Il ritrovo sarà alle 9.15 in via delle Viole. Poi la partenza dei partecipanti alla marcia competitiva, che avrà luogo alle 10. Mezz’ora dopo, quindi alle 10.30, il via alla. A manifestazione conclusa saranno premiati i primi tre classificati dellae sono previsti anche riconoscimenti per i gruppi più numerosi della. Per la partecipazione è prevista un’offerta minima di 12 euro, che consentirà di vedersi consegnare la maglia ufficiale e i kit ristoro a fine corsa. Iscrizione gratuita per i bambini se accompagnati da un adulto.