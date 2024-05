Tornado oggi a Ferrara | duplice vortice Perché si formano? Video

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 – La pianura ferrarese come quella americana: non è la prima volta che un(in questo caso, due) fa la sua comparsa anche dalle nostre parti. Questa volta è accaduto intorno alle 11,30 nella zona tra Sipro e Ostellando, come testimoniato da unMarco Flora diffuso dal meteorologo Roberto Nanni sulla sua pagina Meteoroby. "E’ una zona dove confluiscono ventilazioni nettamente divergenti: quella dal umida mare, una seconda secca dagli Appennini e la terza dalle Alpi – spiega Nanni –. Ecconon è nuova al formarsi di eventi vorticosi come quello di questa mattina. Il tutto aiutato dalla forte instabilità di questi giorni: le perturbazioni che si susseguono una dopo l’altra facilitano questo genere di fenomeni”.

